Смородская: Миранчук — большой молодец! Очень рада за него

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала дебютный гол Алексея Миранчука в Серии А. Полузащитник «Аталанты» принял участие в матче 7-го тура Серии А с «Интером» (1:1) и стал автором гола.
«Алексей Миранчук — большой молодец! Забил сначала в дебютной игре Лиги чемпионов, а теперь и в чемпионате Италии. Лёша довольно быстро адаптировался в новой команде. Сегодня вышел всего на 30 минут, но даже этого времени хватило для важнейшего гола. Очень рада за него!» — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. Спустя 19 минут Алексей Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Самир Ханданович не дотянулся.
- 8 ноября 2020
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