«В историю трудно войти, но в неё легко вляпаться». Фанаты «Зенита» вывесили новый баннер

Болельщики «Зенита» во время матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром», который проходит на стадионе «Газпром Арена», вывесили новый баннер. Надпись гласит: «В историю трудно войти, но в неё легко вляпаться», передаёт корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Виктория Давыдова
Вероятно, болельщики посвятили баннер форварду команды Артёму Дзюбе. Ранее в интернете появилось видео интимного характера с человеком, похожим на Дзюбу.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (31) и «Спартак» (28).
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