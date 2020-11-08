Фанаты «Зенита» отреагировали кричалкой на скандал вокруг Дзюбы

Болельщики «Зенита» на матче с «Краснодаром» скандировали кричалку на тему скандала вокруг нападающего питерцев Артёма Дзюбы, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Смысл кричалки сводится к тому, что футболист может заниматься самоудовлетворением, как он хочет — только в форме «Спартака».

В соцсетях появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлён Дзюба. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.



«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (31) и «Спартак» (28).