«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: на 13-й минуте Салах открывает счёт в матче

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. К 12-й минуте счёт в матче — 1:0 в пользу гостей.



На 13-й минуте нападающий Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый. Вратарь «горожан» Эдерсон угадал направление удара египтянина, но не смог среагировать на сильно пущенный мяч.

Последняя игра между «горожанами» и мерсисайдцами состоялась 2 июля 2020 года в рамках 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил в Манчестере и завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. К тому моменту «Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионство.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (11) — на 12-м месте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.