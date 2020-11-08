Смолов получил травму и был заменён в первом тайме матча с «Динамо»
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо». Нападающий был заменён уже в первом тайме. Смолов покинул поле на 35-й минуте, его заменил Франсуа Камано.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив». После первого тайма «Динамо» ведёт в счёте — 2:1.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров входят ЦСКА (31), «Спартак» (28) и «Зенит» (27).
«Динамо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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