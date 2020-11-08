Семак — о скандале вокруг Дзюбы: это его личная жизнь, не собираюсь в этом копаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал скандал вокруг нападающего Артёма Дзюбы.
«Разговор с Дзюбой был, абсолютно нормальное состояние, готов играть. Сегодня принял решение назначить Деяна Ловрена капитаном команды. У нас бывает, что в зависимости от игры мы отдаём капитанскую повязку тому или иному игроку. Был Магомед Оздоев, Кержаков был в качестве капитана, поэтому сегодня выходит Ловрен.
Могут ли произошедшие события мотивировать Артёма? Это его личная жизнь, я не собираюсь в этом копаться. Она не имеет отношения к этому матчу», — цитирует Семака «Матч ТВ».
В соцсетях появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлён Дзюба. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.
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