Судья Федотов: ничего такого Райкович не делал, за что он удалён?

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». На 38-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Локомотива» Слободан Райкович.

«За что удалён игрок «Локомотива» в матче с «Динамо»? Ничего такого он не делал. И судьи опять непоследовательны – почему в матче «Урала» и «Спартака» Кукуян даже не увидел фол Мозеса на Эль-Кабире, а тут за такой же эпизод игрока» Локомотива» выгоняли с поля?

На VAR работает Панин, который явно устал после игры «Урала» и «Спартака». Видимо, потерял концентрацию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».