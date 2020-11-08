Судья Федотов: ничего такого Райкович не делал, за что он удалён?
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». На 38-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Локомотива» Слободан Райкович.
«За что удалён игрок «Локомотива» в матче с «Динамо»? Ничего такого он не делал. И судьи опять непоследовательны – почему в матче «Урала» и «Спартака» Кукуян даже не увидел фол Мозеса на Эль-Кабире, а тут за такой же эпизод игрока» Локомотива» выгоняли с поля?
На VAR работает Панин, который явно устал после игры «Урала» и «Спартака». Видимо, потерял концентрацию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
«Динамо» — «Локомотив»: Райкович получил две жёлтые карточки за минуту
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