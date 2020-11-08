«Зенит» — «Краснодар»: Кузяев сравнял счёт

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в матче с «Краснодаром». Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте.