Гончаренко: Дзагоев придаёт осмысленности нашим атакам, знает, куда их развернуть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итог матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), отметив вклад полузащитника Алана Дзагоева.
«Команда стала более зрелой, приход новых футболистов мотивировал игроков, добавляем в качестве тренировок и интенсивности, наработали новую схему, собраннее играем в защите. Но многие моменты должны отрабатывать и добавлять.
Поможет ли Чалову гол? Надеюсь, придаст сил и уверенности.
Роль Дзагоева? Ответ на поверхности, он придаёт осмысленности нашим атакам, знает, куда и когда их развернуть. Проделывает огромный объём работы. Надеемся, будет продолжать в том же духе», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
«Ростов» набрал 23 очка в 13 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (31) — на 1-м месте. В тройку лидеров входят также «Спартак» (28) и «Зенит» (27), однако красно-белые уже сыграли матч 14-го тура чемпионата России.
- 8 ноября 2020
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