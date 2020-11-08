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«Зенит» обыграл «Краснодар», Дзюба забил победный гол

«Зенит» обыграл «Краснодар», Дзюба забил победный гол
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной, однако форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.

На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. Атака питерцев переместилась на левый край, далее мяч отскочил к линии штрафной, где краснодарцы не уследили за Кузяевым, и он аккуратно пробил впритирку со штангой. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд — Магомед Оздоев ушёл в лицевую, поднял голову и увидел во вратарской Дзюбу и сделал прострел, после которого мяч залетел в ворота. В добавленное время Алексей Сутормин забил третий гол «Зенита».

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Берг – 16' (пен)   1:1 Кузяев – 64'   2:1 Дзюба – 79'   3:1 Сутормин – 90+3'
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