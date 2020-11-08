«Зенит» обыграл «Краснодар», Дзюба забил победный гол

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной, однако форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.
На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. Атака питерцев переместилась на левый край, далее мяч отскочил к линии штрафной, где краснодарцы не уследили за Кузяевым, и он аккуратно пробил впритирку со штангой. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд — Магомед Оздоев ушёл в лицевую, поднял голову и увидел во вратарской Дзюбу и сделал прострел, после которого мяч залетел в ворота. В добавленное время Алексей Сутормин забил третий гол «Зенита».
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.
- 8 ноября 2020
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