Сутормин заплакал после гола в ворота «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не сдержал слёз после гола, который он забил в добавленное время в матче с «Краснодаром».
При счёте 2:1 в пользу «Зенита» на третьей добавленной минуте Данил Круговой в быстром контрвыпаде сделал передачу к линии штрафной, откуда Сутормин загнал мяч в нижний угол ворот.
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. Форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти. На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд. В добавленное время Сутормин забил третий гол «Зенита».
- 8 ноября 2020
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