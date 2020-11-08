Николич: «Локомотив» не будет применять санкции к Райковичу

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал удаление Слободана Райковича в матче с «Динамо» (1:5).



«Будут ли санкции к Райковичу? Нет. Штраф – если не играет следующий матч. Но все ошибки на поле связаны друг с другом, это как цепь. В конце всегда достаётся обороне», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

На 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве после удаление Райковича. В компенсированное время первого тайма Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку в матче.