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«Манчестер Сити» не позволил «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» не позволил «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Этихад» и завершилась ничьей — 1:1.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Нападающий гостей Садио Мане ворвался в штрафную, убрал мяч вправо и получил по ногам от защитника «горожан» Кайла Уолкера. Судья без промедлений назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Мохамед Салах. Вратарь «горожан» Эдерсон угадал направление удара египтянина, но не смог отбить сильно пущенный мяч.

На 31-й минуте, как оказалось впоследствии, был установлен окончательный счёт матча. Нападающий хозяев Габриэл Жезус великолепно принял передачу от полузащитника Кевина Де Брёйне и низом точно пробил по воротам Алисона Бекера.

У «Сити» в конце первого тайма была возможность выйти вперёд, но Кевин Де Брёйне не реализовал пенальти.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (12) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 13' (пен)   1:1 Жезус – 31'
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