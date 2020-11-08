Марко Николич: у «Локомотива» очень большие проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо» (1:5).
«У «Динамо» при Шварце чуть-чуть поменялась схема. Мы хорошо подготовились. При таком результате трудно говорить. Мы вернулись в игру в конце первого тайма, но потом была вторая красная карточка.
Причины трёх поражений? Понятно, что трудный график, но я не хочу говорить об этом. Нужно быть готовыми к матчам раз в два-три дня. У нас нет проблем с желаниями и эмоциями, но есть проблемы с концентрацией. Из-за этого ухудшается дисциплина. У нас очень большие проблемы с этим", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.
- 8 ноября 2020
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