Марко Николич: у «Локомотива» очень большие проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо» (1:5).

«У «Динамо» при Шварце чуть-чуть поменялась схема. Мы хорошо подготовились. При таком результате трудно говорить. Мы вернулись в игру в конце первого тайма, но потом была вторая красная карточка.

Причины трёх поражений? Понятно, что трудный график, но я не хочу говорить об этом. Нужно быть готовыми к матчам раз в два-три дня. У нас нет проблем с желаниями и эмоциями, но есть проблемы с концентрацией. Из-за этого ухудшается дисциплина. У нас очень большие проблемы с этим", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.