Боярский: Дзюба – герой! Пускай бесятся эти хакеры вшивые!

Известный артист и поклонник «Зенита» Михаил Боярский поддержал форварда команды Артёма Дзюбу после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1). Дзюба стал автором одного из голов. Накануне в соцсетях было обнародовано видео интимного содержания с человеком, похожим на Дзюбу.

«Зенитовцы устроили настоящий праздник, а Дзюба – герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства.

Сегодня была одна из лучших игр «Зенита», тем более после серий поражений. Пусть даже и отсутствовала часть ведущих игроков, но тренерский штаб выбрал правильную тактику. Спасибо всей команде. Мы отстаём на одно очко от ЦСКА, но вскоре вернём себе лидирующие позиции», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.