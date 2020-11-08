Шварц: в первом тайме нам пришлось непросто. Во втором «Динамо» забило суперголы

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (5:1).

«В первом тайме нам пришлось непросто, «Локомотив» создал много опасных моментов. Как вы видели, у нас на поле была молодая команда. Во втором тайме мы забили суперголы, я доволен.



Что касается Евгеньева, для него это была прекрасная неделя. Сегодня у нас состоялся короткий разговор, по итогам которого он получил капитанскую повязку. В доказательство своей работы он получил вызов в сборную, чему я тоже очень рад.

Перед первой игрой мы не думали, сможем ли завоевать девять очков в трёх матчах. Надо было идти от этапа к этапу. Это отличный результат. Я принял команду с очень хорошим фундаментом. Много голов – это отлично. Сегодня у нас были хорошие голы при переходе из обороны в атаку. Здорово сыграли позиционно. На будущее тоже нужно будет выбрать правильное направление и играть правильно с мячом, позиционно, без мяча», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.