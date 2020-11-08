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Шварц: почему у «Динамо» расклеивается игра в большинстве? Дело в психологии

Шварц: почему у «Динамо» расклеивается игра в большинстве? Дело в психологии
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру в большинстве в матче с «Локомотивом» (5:1).

«Пропустили со стандарта. Над этим нам ещё надо много работать. Почему расклеивается игра, когда мы в большинстве? Дело в психологии. Мы сыграли намного лучше, чем в аналогичной ситуации с «Тамбовом». Здорово отработали в защите. Это нормальная ситуация, когда у команды есть пища для размышлений. К счастью, мы сумели забить голы во втором тайме.

Что касается Тюкавина, он очень хорошо сыграл. Он очень много и хорошо тренировался, забивал на тренировках. Его выпустили на замену в матче с «Тамбовом», и своим характером он доказал, что готов выйти в старте и хорошо сыграть», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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