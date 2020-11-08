Артём Дзюба похлопал и поклонился болельщикам «Зенита» после матча с «Краснодаром»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром», закончившегося победой питерцев со счётом 3:1, подошёл к центральной трибуне. Нападающий похлопал болельщикам и поклонился им. При этом Дзюба не стал идти к виражу, на котором сидят активные фанаты клуба.

Дзюба стал автором одного из голов в этой встрече. При этом форварда в течение матча освистывали болельщики. Так, они активно свистели, когда форвард исполнял пенальти, и в итоге реализовать 11-метровый удар он не смог.

Вероятно, негативная реакция болельщиков была связана с размещением в соцсетях скандального видео. Накануне было обнародовано видео интимного содержания с человеком, похожим на Дзюбу.

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.