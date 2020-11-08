В сборной России рассказали, кто заменит Дзюбу, Шунина, Смольникова и Фернандеса
Пресс-служба сборной России в «Телеграме» назвала игроков, которых вызовут на ноябрьские матчи вместо Артёма Дзюбы, Антона Шунина, Игоря Смольникова и Марио Фернандеса.
«В списке игроков, вызванных для подготовки к контрольному матчу с Молдавией, а также играм Лиги наций с Турцией и Сербией, произошли изменения.
В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее.
Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев», — говорится в сообщении.
Черчесов принял правильное решение. Сборная России выиграет от отсутствия Дзюбы
И дело не только в скандальном видео.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
22:12
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам