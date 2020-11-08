В сборной России рассказали, кто заменит Дзюбу, Шунина, Смольникова и Фернандеса

Пресс-служба сборной России в «Телеграме» назвала игроков, которых вызовут на ноябрьские матчи вместо Артёма Дзюбы, Антона Шунина, Игоря Смольникова и Марио Фернандеса.

«В списке игроков, вызванных для подготовки к контрольному матчу с Молдавией, а также играм Лиги наций с Турцией и Сербией, произошли изменения.



В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее.



Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев», — говорится в сообщении.