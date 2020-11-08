«Байер» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Боруссию» Мёнхенгладбах
В Леверкузене состоялся матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» нанёс поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 4:3.
На 18-й минуте гости вышли вперёд после того, как Ларс Штиндль реализовал пенальти. В середине первого тайма Лукас Аларио сравнял счёт, но уже через две минуты Штиндль оформил дубль. Ещё до перерыва Аларио также стал автором дубля, а во втором тайме Леон Бэйли и Юлиан Баумгартлингер обеспечили комфортное преимущество «Байеру». Уже в компенсированное время Валентин Лацаро сократил отставание в счёте.
«Байер» одержал уже четвёртую победу подряд. Клуб из Леверкузена занимает четвёртое место, набрав 15 очков. «Боруссия» (11) располагается на седьмом месте.
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