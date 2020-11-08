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«Байер» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Боруссию» Мёнхенгладбах

«Байер» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Боруссию» Мёнхенгладбах
Футбол / Германия 0

В Леверкузене состоялся матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» нанёс поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 4:3.

На 18-й минуте гости вышли вперёд после того, как Ларс Штиндль реализовал пенальти. В середине первого тайма Лукас Аларио сравнял счёт, но уже через две минуты Штиндль оформил дубль. Ещё до перерыва Аларио также стал автором дубля, а во втором тайме Леон Бэйли и Юлиан Баумгартлингер обеспечили комфортное преимущество «Байеру». Уже в компенсированное время Валентин Лацаро сократил отставание в счёте.

«Байер» одержал уже четвёртую победу подряд. Клуб из Леверкузена занимает четвёртое место, набрав 15 очков. «Боруссия» (11) располагается на седьмом месте.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Штиндль – 18' (пен)   1:1 Аларио – 27'   1:2 Штиндль – 29'   2:2 Аларио – 41'   3:2 Бэйли – 68'   4:2 Баумгартлингер – 82'   4:3 Лацаро – 90+4'
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