Клопп — о матче с «Сити»: это была топовая игра в исполнении обеих команд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).



«Это была интересная игра с большим количеством тактических перестроений. Обе команды играли на невероятном энергетическом уровне, чтобы лишить другую команду мяча и использовать свои возможности. Я думаю, что это была топовая, абсолютно топовая игра.



План всегда состоит в том, чтобы начать интенсивно, весь матч играть в быстрый футбол и закончить всё так же на высоких скоростях. Но это не всегда возможно, ведь „Сити“ — это топ-команда.



Я думаю, что это игра с наименьшим количеством созданных моментов „Манчестер Сити“ с тех пор, как я приехал на Туманный Альбион. Явных шансов у них было немного, и это достойный комплимент для моих футболистов», — сказал немецкий специалист в интервью BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти