Семак — о Дзюбе: для меня футболисты как дети, ни один родитель не отвернётся от сына

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) поделился мнением о ситуации форварда команды Артёма Дзюбы. Накануне в соцсетях было обнародовано интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. В итоге главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не будет вызывать нападающего на ноябрьские матчи.

«То, что Дзюба не вызван в сборную, это плюс. Ему не помешает передышка. Нормальный тренировочный процесс может принести хорошие результаты. На наш взгляд это то, что ему сейчас нужно. Надеемся, что все травмированные игроки после паузы на стороне уже будут работать с командой.

Что касается ситуации с Дзюбой, я думаю, что ошибки совершают все. Для меня все футболисты как дети. Я думаю, что ни один родитель не отвернётся от своего сына. Со своей стороны я делаю всё, что могу, чтобы поддержать его. Отношение виража к Артёму? Дзюба каждый матч должен своей игрой завоёвывать их доверие. Он должен выполнять свою работу на 100%», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.