Гвардиола — о матче с «Ливерпулем»: ничья — справедливый результат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).
«Равная игра. Они хорошо начали — мы пропустили гол с пенальти, как и в матче с „Лестером“ (2:5). Было тяжело. Во втором тайме у нас были более опасные моменты, но ничья — это справедливый результат.
Против» Ливерпуля " непросто защищаться. Обычно у них три игрока в атаке, а сегодня было даже четыре. Они забегали из глубины и создавали опасные моменты. Играть нелегко, но мы немного приспособились и набрались смелости, чтобы оставаться в игре. В итоге мы забили хороший гол, но, к сожалению, пропустили пенальти. В играх с такими соперниками, как «Ливерпуль», если вы пропускаете гол первыми, то вам сложно добиться победы", — цитирует испанского специалиста BBC.
- 8 ноября 2020
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