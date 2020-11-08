Гвардиола — о матче с «Ливерпулем»: ничья — справедливый результат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).



«Равная игра. Они хорошо начали — мы пропустили гол с пенальти, как и в матче с „Лестером“ (2:5). Было тяжело. Во втором тайме у нас были более опасные моменты, но ничья — это справедливый результат.



Против» Ливерпуля " непросто защищаться. Обычно у них три игрока в атаке, а сегодня было даже четыре. Они забегали из глубины и создавали опасные моменты. Играть нелегко, но мы немного приспособились и набрались смелости, чтобы оставаться в игре. В итоге мы забили хороший гол, но, к сожалению, пропустили пенальти. В играх с такими соперниками, как «Ливерпуль», если вы пропускаете гол первыми, то вам сложно добиться победы", — цитирует испанского специалиста BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти