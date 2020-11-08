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Мурад Мусаев: если «Краснодару» будет нужно, чтобы я ушёл, — уйду

Мурад Мусаев: если «Краснодару» будет нужно, чтобы я ушёл, — уйду
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).

«Я считаю, что не нужно устраивать драму. Если команде будет нужно, чтобы я ушёл, уйду. Все слишком много драматизируют. Если мне нужно будет уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой. Команда сделала для меня очень много. Я добился с «Краснодаром» хороших результатов. Команда заканчивает сезон в призёрах, выходит в Лигу чемпионов.

Мы добивались побед с такими командами, как «Порту» и ПАОК. Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других. Сейчас мы в довольно тяжёлой и напряжённой обстановке. Многие не видят суть и критикуют на пустом месте", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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