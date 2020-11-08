Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не поможет сборной Англии в ближайших матчах.
22-летний футболист пропустит товарищеский матч сборной Англии против сборной Ирландии, а также два матча Лиги наций с Бельгией и Исландией из-за травмы, которую он получил сегодня в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1), сообщает BBC.
Напомним, во втором тайме сегодняшнего матча, на 61-й минуте, Трент Александер-Арнольд получил травму и был заменён на Джеймса Милнера.
Игрока мерсисайдцев после матча поддержал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который раскритиковал календарь нынешнего сезона, призвавфутбольных чиновников задуматься о здоровье футболистов.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (11) — на 12-м месте.
- 8 ноября 2020
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