Турнирная таблица РПЛ: ЦСКА упрочил лидерство, «Динамо» приблизилось к «Спартаку»

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 14-го тура.

На первом месте остался ЦСКА, набравший 31 очко после победы в матче с «Ростовом» (2:0). Второе место занимает «Зенит» (30), обыгравший «Краснодар» со счётом 3:1. Прежний лидер турнира «Спартак» (28) сыграл вничью с «Уралом» в гостях (2:2).

Четвёртое место занимает «Динамо» (26), разгромившее «Локомотив» (5:1). Бело-голубые сократили отставание от «Спартака». «Сочи» (23) вышел на пятое место, сыграв вничью с «Уфой» (1:1). Шестую строчку занимает «Ростов» (23). На седьмое место поднялся «Ахмат» (23), победивший «Тамбов» (1:0).

«Локомотив» (21) опустился на восьмое место. Столько же очков у «Рубина», который теперь занимает девятую строчку после поражения от «Химок» (0:2). «Краснодар» (18) располагается на 10-м месте. «Урал» (15) занимает 11-е место. 12-й — тульский «Арсенал» (13), сыгравший вничью с «Ротором» (1:1).

В зоне переходных матчей находятся «Тамбов» (12) и «Химки» (12), в зоне вылета — «Ротор» (7) и «Уфа» (7).