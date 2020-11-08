Кузяев — о матче с «Краснодаром»: вырвали три очка у принципиального соперника

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал итоги матча с «Краснодаром» (3:1).

«Думаю, это был самый эмоциональный матч для команды в этом сезоне, так как игра начала неудачно складываться для нас, пропустили с пенальти. Хорошо, что команда показала характер и во втором тайме отлично выступила — забили три мяча, вырвали три очка у такого принципиального соперника. «Краснодар» — крепкая команда, играет, наверное, в самый красивый футбол в нашем чемпионате. Рады очень! Вечер удался? Можно так сказать. Главное, что три очка взяли. С хорошим настроением едем в сборную.



Я бы не сказал, что первый тайм у нас не получился. Были хорошие подходы. Просто после забитого мяча «Краснодар» сел в оборону, тяжело было взламывать её. Хорошо, что во втором тайме прибавили — в перерыве поговорили между собой, решили, что играем дома, перед своими болельщиками, нужно более агрессивно действовать. И это у нас получилось.



Во втором тайме мы владели преимуществом, взяли инициативу в свои руки. Думали, что это вопрос времени. И здорово, что всё-таки взломали эту оборону», — приводит слова пресс-служба «Зенита» слова Кузяева.