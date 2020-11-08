Дебютный гол Глушакова и точное попадание Мирзова — в видеообзоре матча «Химки» — «Рубин»

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали «Рубин». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Встреча проходила на стадионе «Химки Арена», зрители из-за пандемии коронавируса на трибуны допущены не были.

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. На 69-й минуте хавбек Денис Глушаков упрочил преимущество подмосковной команды.

Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27). В следующем туре чемпионата России «Химки» 23 ноября сыграют на выезде с «Уфой», а «Рубин» 22 ноября примет «Ростов».