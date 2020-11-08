Симоне Индзаги: «Лацио» провёл отличный матч с «Ювентусом» и полностью заслужил очко

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мнением о матче 7-го тура Серии А с «Ювентусом». Встреча закончилась со счётом 1:1, «Лацио» отыгрался на 95-й минуте.

«У нас была серия из невероятных матчей, в которых игрокам приходилось реализовать планы А, В и С. Им снова удалось превзойти себя. Поэтому наше празднование было таким эмоциональным.

Я думаю, что «Лацио» провёл отличный матч и полностью заслужил очко. Мы пропустили после глупой ошибки, затем Роналду попал в каркас ворот, а после этого мы создали множество моментов и контролировали игру.

У нашей команды невероятное сердце. В матче с «Брюгге» у нас было 13 полевых игроков, а с «Зенитом» — 14. Наконец теперь появились и остальные.

«Ювентус» набрал 13 очков и по-прежнему остаётся на 3-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (11) — на 9-м месте.