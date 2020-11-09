Виктор Мозес: раздражён, что «Спартак» не взял три очка, которые заслужил

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал результат матча с «Уралом» (2:2).
«Раздражён, что вчера мы не взяли три очка, которые заслужили. Но мы оправимся и вернёмся более сильными. Спасибо всем нашим замечательным фанатам за поддержку. Увидимся после международного перерыва готовыми к дальнейшим матчам», — написал Мозес на своей странице в «Инстаграме».
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Спартак», матч завершился со счётом 2:2. Команды вышли на поле стадиона «Екатеринбург Арена» в 14:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
На 6-й минуте матча красно-белым удалась быстрая атака — Айртон прострелил на дальнюю штангу, и Александр Соболев открыл счёт. На 11-й минуте «Урал» получил право на угловой удар. Отман Эль-Кабир выполнил навес, который завершил точным ударом головой Павел Погребняк, сравнявший счёт. Под занавес первого тайма «Спартак» получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл Соболев, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль. На 60-й минуте сольный проход удался Рафалу Аугустыняку, который сравнял счёт.
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