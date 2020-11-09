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«Астон Вилла» в гостях разгромила «Арсенал» в матче 8-го тура АПЛ

«Астон Вилла» в гостях разгромила «Арсенал» в матче 8-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 25-й минуте, когда полузащитник хозяев Букайо Сака, пытаясь помешать пробить нападающему гостей, срезал мяч в свои ворота.

На 72-й минуте гости увеличили своё преимущество. Полузащитник «Виллы» Дуглас Луис выполнил шикарную диагональ в штрафную «Арсенала», которую Росс Баркли продолжил скидкой во вратарскую, откуда нападающий Олли Уоткинс занёс мяч в пустые ворота.

Окончательный счёт был установлен через три минуты. Капитан гостей Джек Грилиш разогнал атаку почти до чужой штрафной, отпасовал на ход Уоткинсу, который низом забил свой второй мяч в сегодняшней встрече.

Теперь в активе команды Дина Смита 15 очков, которые позволяют «львам» занимать 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 22:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Сака – 25' (автогол)   0:2 Уоткинс – 72'   0:3 Уоткинс – 75'
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