«Астон Вилла» в гостях разгромила «Арсенал» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.



Счёт был открыт на 25-й минуте, когда полузащитник хозяев Букайо Сака, пытаясь помешать пробить нападающему гостей, срезал мяч в свои ворота.



На 72-й минуте гости увеличили своё преимущество. Полузащитник «Виллы» Дуглас Луис выполнил шикарную диагональ в штрафную «Арсенала», которую Росс Баркли продолжил скидкой во вратарскую, откуда нападающий Олли Уоткинс занёс мяч в пустые ворота.



Окончательный счёт был установлен через три минуты. Капитан гостей Джек Грилиш разогнал атаку почти до чужой штрафной, отпасовал на ход Уоткинсу, который низом забил свой второй мяч в сегодняшней встрече.



Теперь в активе команды Дина Смита 15 очков, которые позволяют «львам» занимать 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 11-м месте.