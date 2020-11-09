Гасперини: Миранчук великолепен. Он не часто касался мяча, но забил два важных гола

Главный тренер «Аталатны» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют полузащитника Алексея Миранчука в Серии А в матче с «Интером».

«Я рад за Руджери и Миранчука. Руджери уже дебютировал в Лиге чемпионов, у него есть хорошие игровые качества, его ждёт блестящее будущее. Миранчук великолепен. Он не часто касался мяча, но уже забил два очень важных гола: один в Серии А и один в Лиге чемпионов», — цитирует Гасперини Football Italia.

Алексей Миранчук забил гол «Интеру» в дебютном матче в Серии А. Российский полузащитник вышел на замену в матче 7-го тура Серии А с «Интером» при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. На 79-й минуте Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Ханданович не дотянулся.