Семак: Дзюба — эмоциональный человек, капитанская повязка добавляет ему ответственности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе капитана команды. В матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1) роль капитана исполнял защитник Деян Ловрен. Тренерский штаб «Зенита» освободил форварда Артёма Дзюбу от капитанской повязки после скандала с обнародованием интимного видео.

«Конечно, Кержаков достоин быть капитаном. Однако хотелось бы дать капитанскую повязку тому игроку, который будет непосредственно в центре событий. Это необходимо для того, чтобы капитан контролировал всё происходящее на поле и мог что-то подсказать или исправить. У Оздоева и без того каждый матч огромное желание помочь команде. В матчах, где он был капитаном, его слишком захлёстывали эмоции. Выбор сегодня пал на игрока с большим опытом.

Что касается капитанской повязки, я выбираю капитана непосредственно перед матчем. Перед началом сезона всегда составляется список кандидатов. Дзюба — эмоциональный человек. Капитанская повязка добавляет ему ответственности перед командой, заставляет работать больше. Нужно понимать и тонко чувствовать команду. В этом матче у него и без того была запредельная мотивация. На сегодняшний день это Деян Ловрен, а дальше посмотрим, всё может поменяться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.