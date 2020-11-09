Ибрагимович в добавленное время спас «Милан» от проигрыша «Вероне»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Милан» поделил очки с «Вероной». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:2.
Полузащитник веронцев Антонин Барак открыл счёт на 6-й минуте. Маттиа Цаканьи увеличил преимущество гостей на 19-й минуте. Затем Джанджакомо Маньяни забил гол в собственные ворота, что позволило «Милану» отыграть один мяч. На 66-й минуте форвард «Милана» Златан Ибрагимович не забил пенальти. В концовке встречи Давиде Калабрия сравнял счёт, но гол был отменён после видеопросмотра. В добавленное время Ибрагимович забил гол и спас «Милан» от поражения.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ему помогали Валентино Фьорито и Джанлука Секи. Резервный арбитр — Ливио Маринелли.
«Милан» набрал 17 очков в семи матчах и занимает первое место в таблице Серии А. «Верона» (12) располагается на восьмом месте.
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