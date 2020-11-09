Гильерме бросался за мячом вне штрафной, Смолов страдал от травмы. «Динамо» — «Локо»: фото

Вчера, 8 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:1.



На 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве. На 37-й минуте защитник гостей Слободан Райкович получил жёлтую карточку, а ещё через минуту сфолил вновь, получив второй «горчичник».



Уже в компенсированное время Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной.



«Динамо» также не удалось доиграть матч в полном составе. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля.



Уже в концовке хозяева довели счёт до крупного. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку.



«Динамо» набрало 26 очков и сохранило за собой четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на восьмой строчке.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.