Гильерме бросался за мячом вне штрафной, Смолов страдал от травмы. «Динамо» — «Локо»: фото

Вчера, 8 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:1.
На 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве. На 37-й минуте защитник гостей Слободан Райкович получил жёлтую карточку, а ещё через минуту сфолил вновь, получив второй «горчичник».
Уже в компенсированное время Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной.
«Динамо» также не удалось доиграть матч в полном составе. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля.
Уже в концовке хозяева довели счёт до крупного. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку.
«Динамо» набрало 26 очков и сохранило за собой четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на восьмой строчке.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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