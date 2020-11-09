Артета: беру на себя ответственность за поражение в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», в котором его команда проиграла со счётом 0:3.



«Во-первых, поздравляю „Астон Виллу“ с победой и тем, как они играли. Я думаю, что сегодня они были сильнее и заслужили этот результат. Я полностью беру на себя ответственность за сегодняшний матч, потому что неприемлемо играть подобным образом с самого начала матча.



Я оставлю при себе то, что сказал своим игрокам в раздевалке. Моя роль состоит в том, чтобы заставить команду выступать на самом высоком уровне каждые три дня. Сегодня мы этого не сделали. С тех пор, как я стал главным тренером „Арсенала“, я впервые не увидел свою команду на поле.



Это футбол, и если ты не в форме, то тебя уничтожают в матчах английской Премьер-лиги. Мы не создали достаточное количество опасных моментов у чужих ворот. А созданные с нашей стороны угрозы были не достаточно опасными, чтобы забить хотя бы один гол», — приводит слова испанца BBC.