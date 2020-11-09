Гендиректор «Зенита» — о матче с «Краснодаром»: ответ всем злопыхателям и недоброжелателям

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (3:1).

«Команда показала, как она может и должна играть во втором тайме. Показала, что командный дух есть и никуда не делся, и на этой основе команда будет двигаться дальше. Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям. Как говорится, посмотрите на табло», — цитирует Медведева ТАСС.

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. На 45-й минуте форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти. На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд. В добавленное время Алексей Сутормин забил третий гол «Зенита».