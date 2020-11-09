Константин Кучаев: рад победе ЦСКА над «Ростовом», выиграли полностью по делу

22-летний полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев подвёл итоги домашней встречи 14-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0).

«Если говорить о реализации в матче с «Ростовом» — не сказал бы, что она вернулась. У нас было много моментов, а забили мы только два. Надо работать над ней дальше. Победе рад, выиграли полностью по делу. Безусловно, отбитый Акинфеевым пенальти – ключевой эпизод в матче. Это был какой-то непонятный пенальти. По видео я не пересматривал, но в динамике казалось, что это придуманный одиннадцатиметровый. Сейв Игоря — точно ключевой момент.

Травма Зайнутдинова? У нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. Это было не так критично. Но, конечно, вместе с тем это потеря. Всей командой мы тяжело переживаем за каждого, кто получает травму. Надеюсь, после паузы на сборные Баха будет готов.

Вызов в национальную сборную? После игры сил нет, эмоций тоже, но я рад, что вызвали. В расположении сборной, когда приедем, все буду чувствовать по-другому», — сказал Кучаев в интервью клубному YouTube-каналу.