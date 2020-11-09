Вратарь «Спартака» Селихов поддержал игрока «Зенита» Сутормина после смерти отца

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов выразил слова поддержки полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Алексею Сутормину, у которого не стало отца в преддверии игры 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:1).
«Лёха, ты лучший! Твой отец тобой гордится. Держись мужик», — написал Селихов в «инстаграм»-сториз.
Напомним, что о смерти отца Алексея Сутормина после игры с «Краснодаром» первым сообщил Артём Дзюба, который отдал ему награду лучшему игроку матча.
В текущем сезоне 26-летний Сутормин провёл 13 встреч за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Благодаря победе над «Краснодаром», клуб из Санкт-Петербурга обошёл в турнирной таблице московский «Спартак» (28) и занял 2-е место с 30 очками. Лидер чемпионата России – московский ЦСКА (31).
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