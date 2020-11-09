Алексей Миранчук стал первым игроком из России с 2007 года, забившим в чемпионате Италии

25-летний российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, вышедший на замену в матче 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (1:1) и спасший клуб от поражения, отметился важным статистическим достижением.

Как сообщает OptaPaolo в «твиттере», Алексей Миранчук – первый российский игрок с мая 2007 года, отличившийся забитым мячом в матче чемпионата Италии. Последний, кому покорялось подобное достижение, — это Виктор Будянский, забивший за «Асколи» в матче с «Палермо» (3:2) в игре 36-го тура чемпионата Италии сезона-2006/2007.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче с «Интером» дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. Спустя 19 минут Алексей Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Самир Ханданович не дотянулся.