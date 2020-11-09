Алексей Миранчук стал первым игроком из России с 2007 года, забившим в чемпионате Италии

25-летний российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, вышедший на замену в матче 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (1:1) и спасший клуб от поражения, отметился важным статистическим достижением.
Как сообщает OptaPaolo в «твиттере», Алексей Миранчук – первый российский игрок с мая 2007 года, отличившийся забитым мячом в матче чемпионата Италии. Последний, кому покорялось подобное достижение, — это Виктор Будянский, забивший за «Асколи» в матче с «Палермо» (3:2) в игре 36-го тура чемпионата Италии сезона-2006/2007.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче с «Интером» дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. Спустя 19 минут Алексей Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Самир Ханданович не дотянулся.
- 9 ноября 2020
-
03:27
-
03:17
-
02:59
-
02:48
-
02:31
-
02:13
-
01:56
-
01:40
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:43
-
00:40
-
00:33
-
00:21
-
00:18
-
00:16
-
00:08
-
00:00
- 8 ноября 2020
-
23:49
-
23:44
-
23:44
-
23:31
-
23:31
-
23:30
-
23:21
-
23:06
-
22:58
-
22:55
-
22:45
-
22:45
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:26