Михаил Кержаков: ситуация с Дзюбой в какой-то степени сплотила «Зенит»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, подводя итоги встречи 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:1), высказался по поводу скандального видеоролика с участием форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.
«Ситуация с Дзюбой? Ну, в команде, конечно, были шуточки на эту тему, но в целом мы нормально отнеслись, я не вижу в этом ничего криминального и экстраординарного. Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило.
В эмоциональном плане после выступления в Лиге чемпионов приходится «доставать из себя», но ребятам в национальной сборной намного тяжелее, чем мне или тем, кого не вызывают. Из-за ситуации с коронавирусом и смещения дат отдыха практически не было, и это сказывается.
ЦСКА или «Спартак» во главе таблицы? Разницы, в целом, никакой. Это только на пользу нашему футболу, что группа команд дышит в затылок друг другу. От этого болельщики только выигрывают», — цитирует Кержакова официальный сайт «Матч ТВ».
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