Пирло сообщил о полученной травме лодыжки Криштиану Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о полученном повреждении звёздным нападающим туринского клуба Криштиану Роналду в игре 7-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио».
«Роналду — ключевой игрок не только для нас, но и для всех команд, за которые он играл. К сожалению, у возникла проблема с лодыжкой, из-за чего он был вынужден покинуть поле.
В целом с «Лацио» у нас был хороший матч, у них было мало подходов к воротам, не было никаких признаков к нашему пропущенному мячу, но мы должны позаботиться о каждой мелочи. Мы не владели мячом в последние 10 секунд. Довольны игрой, но, к сожалению, не результатом.
В первую очередь, всё идёт от головы, сегодня все ребята выложились на полную, показали, что могут играть «большие» матчи. Если вы выходите на поле с негативным настроем, вас ждёт плохое выступление
Мы всегда работаем над улучшением, мы вкладываем новые идеи в каждую игру. Сегодня Федерико Кьеза, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро и Маттейс де Лигт не смогли сыграть по различным причинам, но мы не можем использовать это как отговорку», — цитирует Пирло Goal.
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