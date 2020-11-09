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Источник: Самуэль Это'О попал в больницу после аварии с автобусом

Источник: Самуэль Это'О попал в больницу после аварии с автобусом
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О попал в больницу после автомобильной аварии, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на BBC.

По данным источника, в одном из регионов Камеруна в машину Это'О врезался автобус. В ряде камерунских СМИ отмечают, что авария была очень серьёзной и на месте столкновения появилась скорая помощь и оказала помощь игроку. Также сообщалось, что врачи проводят дополнительные обследования, чтобы убедиться, что игрок не получил серьёзных повреждений.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Mundo Deportivo.

38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

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