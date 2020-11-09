Скандал с Дзюбой, яркий дебют Миранчука в Серии A и победа Медведева. Главное к утру

Скандал с Дзюбой, дебют Миранчука в чемпионате Италии, победа Медведева на турнире в Париже и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Дзюба закрыл аккаунт в «Инстаграме». Предположительно, из-за скандального видео.

2. Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео.

3. «Зенит» обыграл «Краснодар», Дзюба забил победный гол.

4. ЦСКА обыграл «Ростов» и стал единоличным лидером РПЛ.

5. Гол Миранчука спас «Аталанту» от проигрыша «Интеру».

6. «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями.

7. Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом.

8. Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс», одолев Зверева в финале.

9. Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла.