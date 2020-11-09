Скандал с Дзюбой, яркий дебют Миранчука в Серии A и победа Медведева. Главное к утру
Скандал с Дзюбой, дебют Миранчука в чемпионате Италии, победа Медведева на турнире в Париже и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Дзюба закрыл аккаунт в «Инстаграме». Предположительно, из-за скандального видео.
2. Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео.
3. «Зенит» обыграл «Краснодар», Дзюба забил победный гол.
4. ЦСКА обыграл «Ростов» и стал единоличным лидером РПЛ.
5. Гол Миранчука спас «Аталанту» от проигрыша «Интеру».
6. «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями.
7. Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом.
8. Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс», одолев Зверева в финале.
9. Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла.
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