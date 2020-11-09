Уткин — о сборной: наличие Дзюбы определяет стиль, его отсутствие делает всё любопытнее

Известный блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России.
«Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдавией, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге наций как зритель отнесусь серьёзно, поскольку ясно, что к ним так же относится тренерский штаб.
Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает всё гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет — надо искать новое решение. Черчесов, ищущий новое решение, — это крайне любопытно. Скорее всего, беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер.
В этом смысле опять же Молдавия — просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых — он близок к износу. Перед чемпионатом мира поиск концептуального решения игры Черчесовым был мучителен. Он с тех пор обязан был прибавить. Обязан не нам с вами, логике жизни. Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук. Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.
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