«Спартак» показал, что осталось за кадром ничейного матча с «Уралом»
Пресс-служба «Спартака» представила видео, на котором показала, что осталось за кадром матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоялся 7 ноября в Екатеринбурге и завершился со счётом 2:2.
В ролике показано прибытие команды на стадион «Екатеринбург Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, ключевые моменты и благодарность игроков болельщикам за поддержку.
Права на видео принадлежат РФС. Ролик доступен на YouTube-канале «Спартака».
«Спартак», набрав 28 очков в 14 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (31) и «Зениту» (30). Ближайший преследователь красно-белых, «Динамо», отстаёт всего на два очка.
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