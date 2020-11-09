«Спартак» показал, что осталось за кадром ничейного матча с «Уралом»

Пресс-служба «Спартака» представила видео, на котором показала, что осталось за кадром матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоялся 7 ноября в Екатеринбурге и завершился со счётом 2:2.



В ролике показано прибытие команды на стадион «Екатеринбург Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, ключевые моменты и благодарность игроков болельщикам за поддержку.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик доступен на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак», набрав 28 очков в 14 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (31) и «Зениту» (30). Ближайший преследователь красно-белых, «Динамо», отстаёт всего на два очка.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2020/2021