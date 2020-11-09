«Зенит» показал эмоции после победного матча с «Краснодаром». Видео

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Санкт-петербургский клуб показал эмоции после победного матча.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале клуба.
На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной, однако форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.
На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. Атака питерцев переместилась на левый край, далее мяч отскочил к линии штрафной, где краснодарцы не уследили за Кузяевым, и он аккуратно пробил впритирку со штангой. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд — Магомед Оздоев ушёл в лицевую, поднял голову и увидел во вратарской Дзюбу и сделал прострел, после которого мяч залетел в ворота. В добавленное время Алексей Сутормин забил третий гол «Зенита».
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.
- 9 ноября 2020
-
10:19
-
10:09
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:01
-
07:36
-
07:17
-
06:58
-
06:41
-
05:54
-
05:36
-
04:56
-
04:20
-
03:27
-
03:17
-
02:59
-
02:48
-
02:31
-
02:13
-
01:56
-
01:40
-
00:57
-
00:55
-
00:55
-
00:43