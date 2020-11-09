Мирзоян — о Дзюбе: нужно понимать, в какое время мы живём и что снимаем на видео

Известный в прошлом футболист, а ныне председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.
«Абсолютно верное и грамотное решение Станислава Черчесова. Никто не отказывается от Дзюбы как от футболиста, и в будущем он вполне ещё может принести пользу сборной России. Всё будет зависеть исключительно от его готовности, того, как он будет играть за свой клуб и как повлияет на него нынешняя ситуация. Но сейчас нельзя допускать привнесения в команду, состоящую из 27 игроков и примерно такого же количества тренерского и административного штаба, весь клубок имиджевого и морального негатива. Команда должна спокойно готовиться к ответственным матчам.
Рассуждаю только со спортивной точки зрения, ведь сам в своё время и играл в больших клубах, и тренировал. Футболисту такой степени популярности и статуса нужно понимать, в какое время мы живём, что снимаем на видео и к чему это может привести как для него, так и для имиджа всего нашего футбола", — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:16
-
10:58
-
10:57
-
10:55
-
10:49
-
10:44
-
10:32
-
10:19
-
10:09
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:01
-
07:36
-
07:17
-
06:58
-
06:41
-
05:54
-
05:36
-
04:56
-
04:20
-
03:27
-
03:17
-
02:59