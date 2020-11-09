Мирзоян — о Дзюбе: нужно понимать, в какое время мы живём и что снимаем на видео

Известный в прошлом футболист, а ныне председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.



«Абсолютно верное и грамотное решение Станислава Черчесова. Никто не отказывается от Дзюбы как от футболиста, и в будущем он вполне ещё может принести пользу сборной России. Всё будет зависеть исключительно от его готовности, того, как он будет играть за свой клуб и как повлияет на него нынешняя ситуация. Но сейчас нельзя допускать привнесения в команду, состоящую из 27 игроков и примерно такого же количества тренерского и административного штаба, весь клубок имиджевого и морального негатива. Команда должна спокойно готовиться к ответственным матчам.

Рассуждаю только со спортивной точки зрения, ведь сам в своё время и играл в больших клубах, и тренировал. Футболисту такой степени популярности и статуса нужно понимать, в какое время мы живём, что снимаем на видео и к чему это может привести как для него, так и для имиджа всего нашего футбола", — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.