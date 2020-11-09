Луи Саа: «МЮ» нужно четыре Бруну Фернандеша

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа предположил, что для успешного выступления в Премьер-лиге и Лиге чемпионов клубу нужно больше игроков вроде Бруну Фернандеша.

«Всё внимание сосредоточено на Уле-Гуннаре Сульшере, но нужно также оценить и состав команды. Некоторые новые подписания, вроде Фреда… Мы видим качество, но это не тот игрок, который будет приносить результат.

«МЮ» нужно четыре Бруну Фернандеша, чтобы бороться. Этого команде не хватает. Нужно понимать менталитет новых игроков. Я хочу, чтобы в команде были футболисты, которые хотят выиграть Лигу чемпионов и другие крупные трофеи. Это именно то, что нужно", — приводит слова Саа Goal со ссылкой на Stadium Astro.

В матче 8-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:1) Бруну Фернандеш отметился дублем.