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Гендиректор «Зенита» отреагировал на скандальное видео с Артёмом Дзюбой

Гендиректор «Зенита» отреагировал на скандальное видео с Артёмом Дзюбой
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы, чьё интимное видео попало в Сеть.

«Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация Артёма стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь всё зависит от самого Артёма – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал в матче с «Краснодаром», забив победный гол», — приводит слова Медведева ТАСС.

Накануне, 8 ноября, «Зенит» на своём поле победил «Краснодар» (3:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Дзюба забил победный гол.

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